Умерла американская писательница Урсула Ле Гуин

Писательница Урсула Ле Гуин умерла в возрасте 88 лет в своем доме в Портленде. Об этом газете The New York Times сообщил ее сын Тео.

Он отказался назвать причину смерти, рассказав лишь, что в последние месяцы его мать сильно болела.

Одна из столпов фэнтези и фантастики, Ле Гуин стала известна благодаря «Хайнскому циклу» и «циклу о Земноморье». Ее роман «Левая рука Тьмы» 1969 года был отмечен самыми престижными премиями в фантастике Хьюго и Небьюла, по ее книгам было снято несколько фильмов.

Помимо фантастики, Ле Гуин писала детские книги, а также занималась поэзией и переводами.

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