Умер писатель холокоста

В Израиле на 86-м году жизни скончался прозаик и поэт Аарон Аппельфельд, переживший холокост. Об этом сообщает газета Haaretz.

Он скончался в ночь на четверг, 4 января. У писателя осталась жена и трое детей. Его похороны состоятся в Иерусалиме 7 января.

Аппельфельд родился в 1932 году в Румынии. После начала Второй мировой войны его мать расстреляли, а семью поместили в гетто, а после депортировали в один из концлагерей Транснистрии. Он смог сбежать, три года скрывался, а затем дошел с советской армией до Болгарии. Оттуда как и другие осиротевшие дети, был перевезен в Италию. В 1946 году Аппельфельд иммигрировал в Израиль, где воссоединился с отцом, также пережившим холокост.

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За свою карьеру он написал около 50 книг. Первая из них — сборник рассказов «Дым» — вышла в 1962 году. Последнее произведение «Чудо» было опубликовано осенью 2017 года. Уничтожение еврейства в годы Второй мировой войны стало основной в его творчестве, за что его прозвали писателем холокоста. Его родным языком был немецкий, однако его произведения написаны на иврите.

В 1983 году Аппельфельд стал лауреатом премии Израиля по литературе, в 1989-м получил награду National Jewish Book Award за роман «Катерина». Он стал членом Американской академии искусств и наук в 1997 году, а в 2005-м был удостоен французской премии Медичи за роман «История жизни».