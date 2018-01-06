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Установлена настоящая причина смерти Чехова

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Великий русский писатель Антон Павлович Чехов скончался от кровоизлияния в мозг. К таким выводом пришли британские ученые, пишет The Times.

Писатель умер 15 июля 1904 года в гостинице курорта Баденвайлер в Германии. Ранее считалось, что причиной смерти мог стать сердечный приступ. Также в качестве версии выдвигалось заболевание туберкулезом.

Исследователи подвергли тщательному химическому анализу рубашку писателя. Они утверждают, что установили причину его смерти с большой долей уверенности. Пятна на рубашке, помимо бактерий туберкулеза, содержат еще и белковое вещество. Именно это, по мнению ученых, свидетельствует о возможном образовании тромба, закупорке сосудов и кровоизлиянии в мозг.

По данным проведенного летом 2017 года соцопроса, Антон Чехов входит в число наиболее любимых россиянами писателей.

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