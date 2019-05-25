С советских фильмов и классической литературы задумали снять возрастной ценз

В Госдуме предложили снять ограничения по возрасту с советских фильмов, а также книг и авторов в целом, изучение которых входит в рамки основных образовательных программ. Об этом сообщается на сайте фракции «Единой России».

«Исключение уже существует для научной литературы», — приводится в тексте мнение председателя комитета по культуре Елены Ямпольской.

В частности, в закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» могут внести поправку, позволяющую не маркировать фильмы, созданные на территории СССР до 1991 года, и картины, разрешенные к показу без прокатного удостоверения.

«Мы предлагаем ввести пункт о том, что обязательная маркировка не распространяется на произведения литературы и искусства, их использование и демонстрацию. Кроме всего, что попадает в категорию «18+» и подробно прописано в отдельной статье», — подчеркивает Ямпольская.

Возрастные цензы, по задумке депутатов, также не будут распространяться на произведения литературы и авторов в целом, изучение которых входит в рамки основных образовательных программ.

Законопроект поддержал советник президента России по культуре Владимир Толстой.

В сентябре прошлого года сообщалось, что старшеклассница на Урале не смогла купить сборники стихотворений Сергея Есенина, Иосифа Бродского и Владимира Маяковского в трех книжных магазинах, относящихся к сети «Читай-город», из-за указанной на изданиях маркировки «18+».

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