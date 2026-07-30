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18:42, 30 июля 2026 (обновлено: 18:49, 30 июля 2026)Мир

Мерц и Рютте отреагировали на инцидент в небе Польши

Мерц и Рютте обвинили Россию в инциденте с падением ракеты в Польше
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl / via Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и канцлер Германии Фридрих Мерц обвинили Россию в инциденте с падением ракеты в Польше. Тексты их заявлений опубликованы в соцсети X.

«Обсудил с [премьер-министром Польши] Дональдом Туском нарушение польского воздушного пространства российской ракетой. (...) Мы солидарны с Польшей и будем и впредь укреплять нашу готовность к отражению любой угрозы, в том числе ракетных ударов», — написал Рютте.

Мерц также связал инцидент с Россией и заявил, что факт нарушения воздушного пространства Польши якобы демонстрирует готовность Москвы к эскалации конфликта на Украине. Он добавил, что Германия продолжит твердо стоять на стороне своих европейских партнеров.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова назвала обвинения Варшавы в адрес Москвы в связи с падением ракеты в Польше голословными. По ее словам, польскому руководству важно внушить своим гражданам опасность, исходящую от России, и тем самым оправдать высокие бюджетные расходы на оборону.

Инцидент с падением неизвестного объекта в Люблинском воеводстве Польши произошел в ночь на 30 июля. Вскоре премьер-министр республики Дональд Туск заявил, что упавший объект якобы является российской крылатой ракетой Х-101. При этом глава польского правительства признал, что детальное исследование обломков еще не завершено.

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