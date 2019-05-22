Автор «Географ глобус пропил» объяснил отсутствие самоуважения у россиян

Писатель Алексей Иванов, автор книг «Географ глобус пропил», «Пищеблок» и «Общага-на-крови», объяснил в интервью видеоблогеру Юрию Дудю, почему промышленный город Манчестер выглядит опрятнее российского Челябинска. Беседа с литератором опубликована на YouTube-канале «вДудь» в среду, 22 мая.

«Россия не такая, как Англия. Россия не интересуется собой, не ценит себя, не пытается себя узнать, как-то переосмыслить себя на уровне нового времени. Поэтому богатство культурного наследия России не работает ни в плане туристических объектов, ни в плане самоуважения», — заявил Иванов.

Писатель добавил, что в этом «виновата нация». «Мы с вами — потому что мы не рассказываем об этом», — объяснил он видеоблогеру.

Литератор также признался, что не любит Москву, которую назвал «подушкой безопасности российской власти». «Власть у нас сосредоточена в одном месте, в Москве, потому что у нас суперцентрализованная страна. Соответственно, повлиять на власть могут только жители Москвы. Хоть какая "пугачевщина" случись в Иркутске — никто даже не почешется. Опасность для власти исходит только от Москвы, поэтому Москва должна быть сытой», — сказал Иванов.

В 2013 году по роману писателя «Географ глобус пропил» был снят одноименный фильм с Константином Хабенским в главной роли. Режиссером ленты выступил Александр Велединский.

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