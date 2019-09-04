Познер признал исчезновение интеллигенции

Телеведущий Владимир Познер заявил, что интеллигенция в России была уничтожена в течение XX века. Его высказывание опубликовано на сайте Познер Online.

Журналист обратил внимание на то, что слово «интеллигенция» применимо только к определенной социальной прослойке в России, а в других странах такое понятие отсутствует. Он отметил, что оно означает общественное явление, а не просто образованного человека.

Познер заявил, что интеллигенция возникла примерно в первой четверти XIX века в результате неких «особых условий» и огромного давления. «Очень своеобразная и, я бы сказал, уникальная штука», — уточнил ведущий.

Интеллигенция, по мнению Познера, была уничтожена постепенно. Такими опасными факторами стали две мировые войны, революция, изгнание, расстрелы и большой террор, преследования. «И в конце концов интеллигенции не стало», — заключил журналист.

Телеведущий отметил, что некоторых личностей можно назвать представителями интеллигенции, — к примеру, Дмитрия Лихачева и Андрея Сахарова. Он предположил, что интеллигенция исчезла в России навсегда, так как условий для ее возникновения нет, а этот процесс крайне долог и сложен.

Ранее Познер назвал советского человека своеобразным уродом. Он выразил уверенность, что советская идеология в конце концов убила в людях веру в человечество.

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