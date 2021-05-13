Познер выступил с критикой избирательной системы в демократических странах

Журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что избирательная система в демократических странах неидеальна. С критикой в отношении подхода всеобщего права голоса он выступил в общении с поклонником. Его слова опубликованы на сайте «Познер Online».

«Я не считаю, что существующая ныне в демократических странах избирательная система идеальна», — отметил ведущий. При этом американский избирательный процесс он назвал далеким от образцового. Познер считает, что ближе всего к идеалу в настоящее время находятся европейские страны.

Журналист подчеркнул, что считает возможность голосования для всех избирателей с определенного возраста важным достижением, которое не нужно менять. «Я не считаю, что какие-то люди имеют право, а другие люди не имеют права», — пояснил он.

По словам Познера, предложение лишить избирательного права отдельные категории граждан потенциально опасно, так как провоцирует коррупцию и наделяет некую структуру способностью решать, кто достоин голосовать, а кто — нет. «Я бы не стал этого делать. Это очень опасно и может привести черт знает куда», — заключил он.

Ранее Познер перечислил жители каких стран, по его мнению, обладают духовностью, а также усомнился в духовности американцев.