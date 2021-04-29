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Познер рассказал о цензуре на Первом канале

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Владимир Познер
Владимир Познер
Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»

Телеведущий Владимир Познер рассказал о цензуре, которой подвергалась его авторская программа на Первом канале. В интервью «АИФ Петербург» он также назвал трудности, с которыми сегодня сталкиваются российские СМИ.

По мнению Познера, главная проблема заключается в том, что в деятельность средств массовой информации вмешивается государство. «По сути, у нас журналистика зависит от власти», — констатировал телеведущий.

При этом он подчеркнул, что на самом деле одна из главных задач СМИ — обращать внимание на проблемы и острые ситуации и показывать, что на самом деле происходит. Если же журналисты подконтрольны государству, то сделать это невозможно.

Познер добавил, что телевидение, которое до сих пор является главным источником информации для большинства людей, «либо напрямую, либо опосредованно тоже принадлежит государству». «Навязывается определенный взгляд, а это, по моему мнению, серьезная помеха как для развития журналистики, так и всего общества. Мало независимых источников: они есть, но крайне ограничены», — отметил телеведущий.

Отвечая на вопрос корреспондента о том, сталкивается ли с ограничениями его программа на Первом канале, Познер объяснил, что он не состоит в штате канала и в основном работает дома. Кроме того, он добавил, что не может пригласить в качестве гостей в свою передачу некоторых людей, которые ему интересны.

Ранее Познер рассказал, что его авторская программа за все время своего существования три раза подвергалась цензуре. Телеведущий не уточнил, какие именно фрагменты вырезали из программы, и заявил, что уйдет из нее, если подобное повторится.

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