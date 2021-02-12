Познер рассказал о цензуре на Первом канале

Телеведущий Владимир Познер заявил, что готов уйти с Первого канала в случае цензуры его передачи. Об этом журналист сообщил, отвечая на вопрос зрителя. Расшифровка беседы опубликована на «Познер Online».

«Теоретически можно было бы вмешаться и чего-нибудь оттуда убрать. Это произошло — вот программе уже 13-й год — это произошло три раза», — отметил Познер, подтвердив случаи цензуры его программы. Он не уточнил, что именно подверглось цензуре.

Познер пояснил, что после третьего раза прямо рассказал о готовности покинуть телеканал при повторении подобной ситуации. «Я сказал руководству, что если еще раз это произойдет, то я ухожу. То есть никакой программы не будет и все. Это не угроза, это не ультиматум, просто я не хочу — и все», — подчеркнул Познер.

По словам ведущего, после этого цензура прекратилась. Однако он признал, что технически это все еще возможно. «Я выхожу в прямом эфире. Но это на Дальний Восток. Все-таки солнце встает там, к сожалению. Поэтому они первые получают эту программу. Потом это повторяется по орбитам», — уточнил Познер.

В 2010-х годах СМИ сообщали о трех разных случаях цензуры — в каждом из них из программы Познера вырезали фрагменты: 17 мая 2010 года и 29 ноября 2010 года была вырезана реплика-рассуждение, так называемая «прощалка», а 6 февраля 2012 года — обсуждение цензуры на федеральных каналах, когда у Познера в гостях была Тина Канделаки.