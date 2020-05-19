Пожаловавшийся на цензуру Михалков ушел с телевидения в интернет

Режиссер Никита Михалков, пожаловавшийся на цензуру на российском телевидении после того, как канал «Россия 24» не дал в эфир повтор его программы «Бесогон ТВ» о плане Билла Гейтса чипировать весь мир, объявил, что новый выпуск его передачи выйдет только на YouTube. Об этом режиссер сообщил в видеообращении, опубликованном на его канале.

Новый выпуск «Бесогон ТВ» будет называться «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди». В нем Михалков обсудит реакцию общества на снятый с эфира выпуск его авторской программы.

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«Важно, что мы всегда делали программу "БесогонТВ" для наших зрителей. Да, телеканал "Россия 24" всегда помогал нам донести наши мысли до самой широкой аудитории во всех регионах России», — отметил Михалков, его слова приводит ТАСС. Он добавил, что в случае невозможности сотрудничества передача уйдет с телевидения и будет выходить в интернете. Режиссер уточнил, что параллельно планирует думать о ее дальнейшем развитии.

В начале мая Михалков в эфире программы «Бесогон ТВ» заподозрил миллиардера и филантропа Билла Гейтса в желании чипировать всех людей планеты. Телеканал «Россия 24» не показал повторы выпуска под названием «У кого в кармане государство?», из-за чего Михалков впоследствии пожаловался на цензуру. Позже руководство «России 24» подчеркнуло, что не планирует отказываться от передачи «Бесогон ТВ».

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