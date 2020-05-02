Михалков пожаловался на цензуру после снятия передачи о чипировании всех людей

Российский актер и режиссер Никита Михалков обратился к каналу «Россия 24» на YouTube-канале своей авторской программы «Бесогон ТВ», выразив сожаление о решении снять с эфира новый выпуск его передачи, в которой он рассказал о желании миллиардера и филантропа Билла Гейтса чипировать всех людей планеты.

По мнению Михалкова, решение о снятии выпуска с эфира означает, что есть некто «неприкосновенный», а также, что «правда никому не нужна». «Мне жалко, что с канала исчезнет одна из немногих передач, кстати говоря, с огромным рейтингом, в которой мы хотим спокойно и серьезно задавать вопросы и искать вместе ответ», — заявил Михалков, пожаловавшись на цензуру.

Режиссер отметил, что не знает, будет ли его авторская программа и дальше транслироваться в эфире телеканала: «Я не знаю, будем ли мы продолжать это и где, если будем». Михалков также отметил, что его передача вызвала «истерический страх».

Ранее телеканал «Россия24» принял решение о снятии с эфира нового выпуска авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» под названием «У кого в кармане государство?», премьера которого состоялась 1 мая. Об этом сообщило агенство ТАСС со ссылкой на пресс службу режиссера.

В новом выпуске своей передачи режиссер заподозрил основателя компании Microsoft в том, что он хочет чипировать всех людей планеты.

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