Билл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса

Миллиардер и филантроп Билл Гейтс спрогнозировал, когда мир сможет вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавируса. Об этом он рассказал в интервью газете Le Figaro.

По мнению основателя Microsoft, обществу потребуется от одного года до двух лет, чтобы полностью преодолеть все последствия распространения вируса. Так, чтобы выйти из первого этапа пандемии, необходимо выстроить систему деятельности, которая исключит риск возврата к экспоненциальной фазе прогрессирования заражения.

Он предрек, что люди будут обеспокоены возможностью заражения и резко изменят свое поведение. «Даже решения властей не вернут их на стадионы до тех пор, пока не будет доказано, что лечение или вакцинация могут предотвратить смертельный исход», — объяснил Гейтс.

Главным шагом на пути к возвращению к нормальной жизни станет разработка вакцины, считает миллиардер. Он напомнил, что фонд Билла и Мелинды Гейтс участвует в этом процессе. Также он выразил надежду на то, что США присоединятся к глобальной инициативе под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), направленной на ускорение разработки технологий по диагностике и лечению COVID-19, раскритиковав решение президента США Дональда Трампа прекратить финансирование организации.

Ранее в апреле Гейтс спрогнозировал улучшение ситуации с пандемией коронавируса. По его словам, граждане смогут вернуться к нормальной жизни в конце мая или в июне, но он затруднился назвать, каким образом стабилизируется ситуация с пандемией.

Основатель Microsoft вместе со своей женой Мелиндой пожертвовал на борьбу с COVID-19 100 миллионов долларов.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 27 апреля, в мире более 3 миллионов зараженных коронавирусом, из них 208 тысяч скончались, более 878 тысяч излечились. Более 1 миллиона инфицированных приходится на США. В пятерку наиболее пострадавших от COVID-19 стран входят Испания, Италия, Германия и Франция.

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