Билл Гейтс приобрел идеальное убежище от эпидемии коронавируса

Известные миллиардеры-филантропы Билл и Мелинда Гейтс приобрели недвижимость на юге Калифорнии (США), в Сан-Диего, за небывалую сумму — 43 миллиона долларов (3,2 миллиарда рублей). Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.

В конце марта 2020 года пара купила особняк с шестью спальнями, джакузи на 10 персон и бассейном с видом на океан, когда распространение коронавируса приобрело угрожающие масштабы. Бывшей владелицей дома является вдова техасского миллиардера Ти Буна Пикенса — Мадлен Пикенс.

По данным The Wall Street Journal, дом был продан за рекордную для округа сумму. Общая площадь особняка составляет приблизительно 539 квадратных метров. Он может служить идеальным убежищем, чтобы скоротать время в период самоизоляции.

Билл и Мелинда Гейтс также являются основателями благотворительного фонда, выделившего значительные средства на разработку вакцины против COVID-19. На текущий момент фонд направил на эти цели 250 миллионов долларов (18,7 миллиарда рублей).

Ранее миллиардер решил спастись от коронавируса в своем бункере в Новой Зеландии и не смог его открыть из-за сложной системы безопасности. Бизнесмену пришлось звонить подрядчику, чтобы тот решил проблему с доступом в убежище.

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