Миллиардер решил спастись от коронавируса в своем бункере и не смог его открыть

Миллиардер решил спастись от коронавируса в своем бункере в Новой Зеландии и не смог его открыть из-за сложной системы безопасности. Об этом пишет The Sun.

Богачу пришлось звонить подрядчику — техасской компании по производству бункеров Rising S. «Он [миллиардер] хотел проверить код для двери и задавал вопросы о поступлении горячей воды, а также о том, нужно ли ему брать в убежище дополнительную воду или воздушные фильтры», — рассказал директор фирмы Гэри Линч.

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Многие богачи хотят спрятаться от апокалипсиса именно в Новой Зеландии. «Она никому не враг. Это не цель для ядерного удара. Это не цель для войны. Это место, где люди ищут убежища», — объяснил Линч. Бункер там себе приобрел, например, основатель PayPal и инвестор Facebook Питер Тиль.

Бывший премьер-министр страны Джон Ки ранее сказал: «Я знаю много людей, которые говорили мне, что они хотели бы иметь жилье в Новой Зеландии, если бы мир катился в ад».

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