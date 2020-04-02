Россиянин построил на своей даче метро

Россиянин из Ростова-на-Дону построил на своем дачном участке настоящую железную дорогу, а затем расширил ее до метро. Новости проекта он публикует на страничке «Лбжд Дачжелдорстрой» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Сергея, он с детства является поклонником железнодорожного транспорта. В 2008 году начал осваивать заброшенный участок, поэтому возникла необходимость в перевозке различных грузов и материалов. Год спустя появилась узкоколейка, по которой Сергей вывозил строительный мусор, поскольку тачки у него не было.

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Впоследствии железная дорога разрасталась, появилось несколько веток со всеми атрибутами настоящей «железки»: стрелки, семафоры, депо, станции с названиями. Основную линию Сергей назвал ВТЖД (Военно-Ташкентская — рядом улица Ташкентская), а летнюю — ЛБЖД (Левобережная). Постепенно автор проекта пришел к осознанию, что ему необходимо и собственное метро — в тот момент он реконструировал свой дом. После завершения строительных работ у метро осталась исключительно пассажирская функция — Сергей катает в вагончике маленькую дочь.

В ноябре прошлого года «Дачжелдорстрою» исполнилось десять лет. «Это две полноценных дачных ЖД (ВТЖД и ЛБЖД), классическое подземное метро, дачное надземное метро и обособленное подразделение «Верхнее-Садовое отделение ВТЖД». За десять лет построено более 20 единиц подвижного состава (правда, не все они сохранились), 13 стрелочных переводов, 2 накладных съезда, 1 трансбордер, 6 депо. По двум дорогам, ЛБЖД и ВТЖД, перевезено свыше 400 тонн различных грузов. Проследовало более 10 тысяч поездов», — подвел Сергей промежуточные итоги.

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