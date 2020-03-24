В центре российского города нашли бункер нацистов

В центре Новороссийска (Краснодарский край) обнаружили бункер нацистов. Об этом сообщает интернет-портал «Блокнот-Новороссийск».

Рабочие случайно наткнулись на потайное оборонительное сооружение во время прокладки трубопровода. Ремонтные работы проводились в центральной части города, на перекрестке улиц Дзержинского и Прохорова. Вскоре на место приехали специалисты поискового центра. Обследовав бункер, они пришли к выводу, что его построили 75 лет назад, в период фашистской оккупации.

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Стены помещения, выполненные из армированного бетона, хорошо сохранились благодаря гидроизоляции. Небольшим разрушениям подвергся лишь вход в укрытие, но основной зал остался невредим.

После изгнания немецких оккупантов бункер был надолго забыт. Город постепенно застраивался, и фашистское укрытие оказалось под оживленным перекрестком.

В военные годы строительство бункеров было широко распространено по всему миру. Местонахождение большинства из них позабыто, что иногда приводит к удивительным находкам. В январе один из жителей города Терре-Хот (штат Индиана, США) случайно обнаружил под своим домом вход в секретный тоннель. Из-за таинственного и жуткого вида он назвал его «убийственным» (murder tunnel). Мужчина не нашел в нем ничего, кроме мусора и пустых полок.

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