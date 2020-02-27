В здании парламента нашли секретный тоннель

В здании британского парламента в Лондоне нашли секретный тоннель. Им пользовались министры и другие высокопоставленные лица, передает BBC.

Вход в тоннель обнаружили случайно во время работы над планом реставрации Палаты общин. Историки знали о существовании коридора, так как его уже находили в 1950-х годах. Тогда здание восстанавливали после бомбардировок в ходе Второй мировой войны, а проход был замурован и забыт. В этот раз на него указала табличка в Вестминстерском зале, а также упоминания в старинных документах. Руководствуясь подсказками, ученые нашли вход в тоннель, который скрывался за деревянными панелями. Прежде чем попасть в него, исследователям пришлось изготовить ключ для крошечной замочной скважины в панели, на которую никто ранее не обращал внимания.

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Когда специалисты открыли дверь, они вошли в маленькое помещение с каменным полом и замурованным кирпичом дверным проемом в дальней стене. В этой комнате историки нашли лишь дверные петли, предположительно от двери, ведущей в Вестминстерский зал. Также они обнаружили несколько надписей, датируемых серединой XIX века. Ученые полагают, что их сделали рабочие, которые перестраивали здание после пожара в середине XIX века. В частности, одна из надписей гласила: «Это помещение закрыл Том Портер, большой поклонник темного эля». К удивлению археологов, в помещении имелся работающий выключатель и лампочка, которая, по всей вероятности, находилась там с 1950-х годов и не вышла из строя. На ней была нанесена надпись «Собственность правительства Ее Величества».

«Этим проходом на протяжении веков пользовались спикеры со своей церемониальной процессией и множество членов парламента, в нем столько истории», — рассказала специалист по парламентскому наследию и архитектуре Лиз Халлам Смит. Его создали накануне коронации Карла II в 1660 году, чтобы высокопоставленные гости церемонии могли попасть на праздничный банкет. Впоследствии он использовался членами парламента в качестве главного входа в Палату общин.

Месяцем ранее житель города Терре-Хот (штат Индиана, США) случайно нашел под своим домом вход в секретный тоннель, который назвал «убийственным» (murder tunnel). Он обнаружил его случайно во время проверки водонагревательного котла. Мужчина заметил, что часть стены в подвале заколочена. Вскрыв ее, он обнаружил проход с несколькими ответвлениями. До сих пор неясно, для чего был построен этот тоннель.

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