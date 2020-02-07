В подвале старинного особняка нашли подпольный бар

Семейная пара нашла подпольный бар в подвале старинного особняка в городе Люрей (штат Вирджиния, США). Об этом сообщается в блоге Success Life Lounge со ссылкой на портал Ingur.

Двухэтажный особняк Aventine Hall 1852 года постройки выполнен в стиле греческого возрождения. Долгое время он был заброшен. Дэн Андерсон и его партнерша Сара купили здание и, оформив необходимые документы, сразу же приступили к ремонту. Когда пара стала разбирать подвал, то обнаружила тайную комнату, о существовании которой им никто не рассказывал при покупке дома.

На полу «секретной комнаты» валялось огромное количество стеклянных бутылок, покрывшихся пылью от времени. Рядом на столе лежали этикетки от алкогольных напитков. Дэн с Сарой предположили, что прежний владелец дома держал здесь подпольный бар во времена сухого закона в США (1922-1933 годы).

Ранее житель города Терре-Хот (штат Индиана, США) случайно нашел под своим домом вход в секретный тоннель. Осмотрев его, он обнаружил мусор на полу и пустые полки. В потайном коридоре могли вести свою подпольную деятельность наркоторговцы или работорговцы. По другим данным, дом был построен 87 лет назад и принадлежал богатому доктору, участнику Первой мировой войны.

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