В России создали дом для зомби-апокалипсиса

Архитектурная мастерская "Modern House" / YouTube

Петербургские архитекторы из бюро Modern House разработали дом для тех, кто хочет пережить зомби-апокалипсис. Создатели назвали проект Cyberhouse («Кибердом») — по аналогии с бронированным пикапом Cybertruck, представленным в ноябре текущего года американским бизнесменом Илоном Маском. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Cyberhouse, по сути, — многоуровневый бункер. Авторы создали его для использования в экстремальных ситуациях: начиная с зомби-апокалипсиса и заканчивая ядерной угрозой. Наклонные стены из монолитного железобетона и сверхпрочной стали минимизируют внешние воздействия — как механические, так и электроволновые. Также безопасность обеспечивают бронированные окна, металлические ставни-жалюзи и шлюзовые двери.

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«Проект задумывался как архитектурная игра, но, к удивлению, нам уже стали поступать первые заказы», — отметил главный архитектор Modern House Алекс Выжевский. Стоимость дома-бункера, рассчитанного на шесть-семь человек, в России начинается от 56,2 миллиона рублей. Общая площадь объекта — 300 квадратных метров.

В июле 2018-го в Подмосковье выставили на продажу особняк с бункером на случай апокалипсиса. Бункер оборудован автономным электрогенератором, системой вентиляции и фильтрации воздуха, полностью звукоизолирован. В помещении есть собственные кухня и санузел, оружейная комната и запас провианта, а также потайная комната.

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