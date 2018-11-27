Мелания Трамп показала новый интерьер Белого дома

Первая леди США Мелания Трамп продемонстрировала рождественский интерьер Белого дома — соответствующее видео опубликовано в ее официальном аккаунте в Twitter.

На кадрах видно, как супруга американского президента проходит по декорированным коридорам и комнатам резиденции. В помещениях установлено множество елей, оформленных в разных цветовых гаммах. Украшены также камины, окна, лестницы и другие элементы интерьера.

The People’s House @WhiteHouse is ready to celebrate Christmas and the holiday season! pic.twitter.com/oejKW3mC15 — Melania Trump (@FLOTUS) 26 ноября 2018 г.

«Дом народа — Белый дом — готов отметить Рождество и праздничный сезон», — прокомментировала видео первая леди. Более 78 тысяч пользователей поставили твиту отметку «Нравится», почти 19 тысяч поделились записью.

В ноябре 2016-го, сразу после победы на президентских выборах, Дональд Трамп сообщил журналистам, что он не намерен вносить какие-либо существенные изменения в интерьер Белого дома. Некоторые представители СМИ опасались, что он декорирует президентскую резиденцию по образцу принадлежащего семье Трампа «золотого» пентхауса в Нью-Йорке.

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