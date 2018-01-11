Уральский дровосек отпилил другу голову бензопилой на Рождество

Дровосек из уральского города Алапаевск на Рождество отпилил приятелю голову. Об этом «Ленте.ру» сообщил начальник пресс-службы управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Приятели, зарабатывавшие на жизнь с помощью одной бензопилы на двоих, начали распивать спиртное еще во время заготовки дров. После работы они продолжили это занятие в доме подозреваемого, и там между ними произошла ссора, во время которой гость ударил хозяина.

«Простить такое даже близкому приятелю оказалось делом невозможным. Хозяин дома, недолго думая, схватил бензопилу, завел ее и, словно маньяк из фильма ужасов, начал пилить обидчика в области головы, едва не отчленив ее полностью. Расправа закончилась несовместимыми с жизнью травмами», — сказал Горелых.

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Когда в дом дровосека приехали полицейские, тот притворился невиновным: заявил, что обнаружил в своем доме уже убитого знакомого. Но сыщики, окинув взглядом хозяина жилища, одежда и руки которого были испачканы в крови, усомнились в правдивости его слов. Под тяжестью улик мужчина все-таки признался в убийстве и написал явку с повинной.

В региональном управлении Следственного комитета добавили, что дровосеку уже предъявлено обвинение в убийстве, на время следствия он заключен под стражу.

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