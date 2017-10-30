Киллера задержали после расстрела бизнесмена в Подмосковье

В Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство бизнесмена. Об этом в понедельник, 30 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, вечером 28 октября мужчина собирался убить бизнесмена возле жилого квартала Бутово парк, открыв огонь по его автомобилю. Он выстрелил в авто минимум два раза, после чего скрылся. Пострадавший бизнесмен был госпитализирован в Видновскую больницу, угрозы его жизни нет.

«Подозреваемый задержан. В ближайшее время по ходатайству следствия судом будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказала представитель ведомства Евгения Кирюшина.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

Сам мужчина отрицает свою причастность к расстрелу и утверждает, что оказался на месте преступления случайно. «Однако его вина подтверждается объективными данными, в том числе, записями с камер видеонаблюдения», — рассказал источник «Ленты.ру».

По основной версии, причиной покушения на убийство стал бизнес потерпевшего, владельца сети цветочных магазинов. Задержанному 30 лет, он приехал в Подмосковье из одной из северо-кавказских республик.

5 октября в центре Москвы расстреляли бизнесмена Арсена Папазяна, вышедшего из автомобиля возле дома. Потерпевшего экстренно доставили в больницу, где он впоследствии скончался. У Папазяна остались четверо детей.

