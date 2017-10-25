В Австрии задержан убивший 70 человек пакистанский киллер

Австрийские полицейские задержали 35-летнего пакистанца, профессионального киллера, на счету которого 70 заказных убийств. Об этом сообщает Kronen Zeitung.

Атиф З. по прозвищу Пакистанский Мясник был задержан в составе группы нелегальных мигрантов, которые пытались проникнуть с территории Венгрии в Австрию. Он был взят под стражу на основании международного ордера Интерпола.

Захват преступника стал возможен благодаря координации усилий венгерских и австрийских спецслужб, а также работе информаторов, внедренных в преступные группировки, занимающиеся переброской нелегальных мигрантов.

21 июля The Guardian сообщила о списке Интерпола, где значатся 173 потенциальных боевика террористической группировки «Исламское государство», которые могут устроить террористические акты в Европе. Перечень потенциальных смертников был составлен американскими разведчиками благодаря данным, полученным из Сирии и Ирака. Далее эта информация была передана ФБР, а оттуда в Интерпол.