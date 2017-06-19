Итальянская полиция задержала беженца из-за связей с ИГ

Сотрудники итальянских спецслужб задержали 29-летнего беженца по подозрению в его принадлежности к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает The Local.

Как утверждают в правоохранительных органах, мужчина попал в их поле зрения после того как начал распространять новости о деятельности ИГ среди других постояльцев центра приема мигрантов в городе Кротоне (юг Италии). Кроме того подозреваемый призывал обитателей приюта присоединиться к террористической группировке и совершать акты насилия.

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Как уточняет издание La Repubblica, полицейским удалось перехватить его телефонный разговор с сестрой, в котором подозреваемый призывал «резать горло неверным».

В правоохранительных органах утверждают, что задержанный отличается склонностью к преступной деятельностью и крайней жестокостью.

8 июня сообщалось, что группировка ИГ пригрозила проведением терактов в восьми странах. Послание, написанное на английском языке с грубыми ошибкам, было адресовано мусульманам, проживающим в Бельгии, США, России, Франции, Великобритании, Канаде, Австралии и Италии. Террористы рекомендовали исповедующим ислам держаться подальше от мест массового скопления людей: рынков, оживленных улиц и площадей. Именно там «солдаты халифата будут взрывать, давить и резать горло врагам».