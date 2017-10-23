Лидер банды подмосковных киллеров получил пожизненный срок

В Московской области осудили участников банды, совершивших разбойные нападения на территории региона. Об этом в понедельник, 23 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Евгения Кирюшина.

Суд вынес приговоры Игорю Липовенко, Олегу Азарову, Сергею Лазареву, Артему Мамотько, Павлу Стеканову, Александру Смердову, Владимиру Балашову, Олегу Коблову, Владиславу Фролову, Владимиру Митину и Антонине Котовой.

В зависимости от роли каждого они признаны виновными в бандитизме, убийстве, покушении на убийство, организации убийства, подстрекательстве и пособничестве в убийстве, пособничестве в покушении на убийство, разбое, покушении на грабеж и незаконном обороте оружия.

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«Следствием и судом установлено, что 2012 году Липовенко и Азаров создали банду для совершения разбойных нападений, в которую для участия привлекли иных лиц. В августе 2012 года члены банды напали на рыболовный клуб "ФишПарк", расположенный в деревне Никифорово Щелковского района», — сказала Кирюшина. В результате нападения были убиты два работника клуба, а также похищено 270 тысяч рублей.

Затем, в октябре 2012 года по заказу бывшего сотрудника ППС Мамотько, который собирался завладеть двухкомнатной квартирой своей супруги, убив ее и ее отца, Липовенко, Азаров и иные члены банды совершили покушение на убийство тестя Мамотько. Мужчина выжил. В декабре 2012 года подысканный Азаровым член банды убил женщину и ее отца, получив за это вознаграждение в размере 300 тысяч рублей.

Кроме того следствие установило, что Липовенко и другие члены банды совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений еще до создания банды.

Суд приговорил Игоря Липовенко к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей, Олега Азарова — к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей с ограничением свободы на 1,5 года. Остальным членам банды назначены наказания от 6 до 25 лет лишения свободы со штрафами до 500 тысяч рублей.