Силовые структуры
 

Четвертого члена «банды желтых хризантем» поймали в Рязани

Перейти в «Мою Ленту»

В Рязани задержан четвертый участник «банды желтых хризантем» — 38-летний житель Московской области Денис Сарычев. Он заключен под стражу, ему предъявили обвинение. Об этом в понедельник, 16 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

«По данным следствия, 7 марта 2009 года совместно с соучастниками Сарычев совершил разбойное нападение на квартиру, расположенную в Заревом проезде в Москве, в ходе которого были жестоко убиты три человека, в том числе несовершеннолетний. После чего из квартиры было похищено имущество на сумму в 2 миллиона 96 тысяч рублей», — сказала Иванова.

Трое участников «банды желтых хризантем» были осуждены 8 октября 2014 года.

Решением Мосгорсуда Сергея Балихина приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, Виктора Якубива и Марата Юсупова — к 14 и 19 годам в колонии строгого режима.

По версии следствия, москвич Балихин в 2009 году создал банду с целью ограблений. Была установлена причастность группировки к убийству девяти человек. В большинстве нападений соучастники прятали оружие в букете желтых хризантем.

Балихина и Юсупова задержали в апреле 2012 года. Еще один подозреваемый в марте того же года покончил с собой, выбросившись из окна квартиры. Якубива удалось задержать в октябре 2012 года. Во время обыска на даче у одного из соучастников были изъяты три гранаты, два обреза, пять пистолетов, в том числе тот, из которого совершались убийства.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Суд вынес приговор участникам «банды желтых хризантем»
Присяжные признали вину участников «банды желтых хризантем»
В Подмосковье задержали члена "банды желтых хризантем"
Последние новости
В Кремле прокомментировали новость о возможной блокировке Telegram
Прилепин рассказал подробности боев с украинской армией под Мариуполем
Четвертого члена «банды желтых хризантем» поймали в Рязани
Пойманная в Москве проститутка внезапно забыла русский язык и перешла на мову  
Поклонник «Рика и Морти» отдал автомобиль за пакетик сычуаньского соуса
В Австрии ожидают появления самого молодого канцлера в истории страны
Марьянов перед смертью лечился от алкоголизма в клинике
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0114 октября
Сергей Кулаков

Прозевали

Американский разведчик пробрался в российскую полицию и сделал карьеру
13:21Сегодня

Молодого петербуржца уличили в «пьяном» наезде на троих человек из мести

10:41Сегодня

Следствие заинтересовалось смертью актера Марьянова

03:5415 октября

Арестован вор в законе Вовчик Сыра

Силовые структуры00:0112 октября
Андрей Попов

Бог простит

Кто присвоил богатства самого влиятельного сектанта России
13:44Сегодня

В Бурятии задержан третий участник смертельной драки с борцом Власко

14:5715 октября

Вор в законе Тюрик прервал обет молчания по делу Вороненкова

12:2813 октября

Московского полицейского задержали за подброс наркотиков задержанному

Силовые структуры00:0413 октября

«Мы идем к восхищению Третьим рейхом»

Где затаились российские ультраправые
10:08Сегодня

В центре Москвы застрелили уроженца Армении

07:3514 октября

СМИ узнали о показаниях обвиняемого в организации убийства Вороненкова

17:2812 октября

Начальник отдела полиции в Подмосковье насмерть сбил пешехода

Россия
Маразм крепчает
Скоро Россию захлестнет эпидемия слабоумия, которую никто не ждет
Чистый разум без границ и берегов
В Сочи стартовал Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Сообщивших о коррупции защитят отдельным законом
После романа со школьницей петербургский учитель покончил с собой
Гоша и президент
О чем Путин разговаривал с участниками фестиваля молодежи
Комическое государство
Москвич создал первое космическое королевство, но не может туда попасть
В Госдуме предложили упростить обжалование «писем счастья» от ГИБДД
Все материалы
Мир
«Мне довелось убивать русских»
Жажда крови, шепот смерти и грязная работа головорезов в Сирии
Смерть в песках
Зачем богатейшие страны мира устроили кровавую мясорубку в нищем Йемене
Пиво и сигареты
Тайная жизнь Северной Кореи
Каталония не определилась с независимостью
Израильские самолеты разбомбили сирийскую батарею ПВО
Белая смерть
Кто стоит за самой кровавой стрельбой в истории Америки
Карнавальные фигуры, изображающие Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда ТрампаЯ твоих дипломатов арестовывал
Чем грозит крупнейший в истории конфликт между США и Турцией
Все материалы
Бывший СССР
Це не Європа
Союзники Украины больше не хотят терпеть ее капризы
Прилепин рассказал подробности боев с украинской армией под Мариуполем
Под Одессой мужчину избили за попытку закрасить слова «Слава Украине» на заборе
На Украине рассказали о тактике «волчьей стаи» по борьбе с российским флотом
Ярош помечтал о блицкриге по захвату Крыма украинской армией
В лесу под Харьковом нашли тело основателя полка «Азов»
Саакашвили заявил о планах властей Украины убить его
Все материалы
Финансы
Паленый товар
Пожар в крупнейшем торговом центре Москвы обошелся в миллиарды рублей
Названы самые зависимые от кредитов имена россиян
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам
Чистая прибыль «Почта-банка» составит в 2017 году миллиард рублей
Силуанов спрогнозировал бездефицитный бюджет к 2019 году
Названы три фактора обвала доллара
Костин рассказал о роли России во взаимоотношениях Трампа и Конгресса
Все материалы
Бизнес
Памятник, которого не было
ДК им. Серафимовича не признали объектом культурного наследия
Дворкович открыл форум в Сколоково
Открытые инновации
В технопарке «Сколково» встречают шестой форум инновационного развития
В российских школах предложили развить пропаганду использования презервативов
Дворкович открестился от инициативы снизить порог беспошлинной торговли
Убийца из Лас-Вегаса разорил казино на 40 миллионов долларов
ОАК вложит 300 миллионов рублей в «Венчурный Фонд Сколково — Индустриальный I»
Все материалы
Силовые структуры
Сергей КулаковПрозевали
Американский разведчик пробрался в российскую полицию и сделал карьеру
Андрей ПоповБог простит
Кто присвоил богатства самого влиятельного сектанта России
Иди лесом: Москва испугалась нового маньяка
В Битцевском парке нашли мужские ноги и голову рядом с трупом женщины
Следствие заинтересовалось смертью актера Марьянова
В Бурятии задержан третий участник смертельной драки с борцом Власко
Вор в законе Тюрик прервал обет молчания по делу Вороненкова
В центре Москвы застрелили уроженца Армении
Все материалы
Наука и техника
Беспилотник Northrop Grumman X-47BЛягут все
Россия испугалась американских комплексов глобального удара
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Плакат «Год пролетарской диктатуры». Александр Апсит, 1918 год«События развивались по наихудшему сценарию»
Кто утопил Россию в крови в 1917 году
Найдено эффективное средство от старения
«Тетрис» запустили на «ГАЗели»
Астрономы открыли шесть новых галактик
В «Роскосмосе» отчитались об успешном пуске ракеты с «Прогрессом»
Все материалы
Спорт
Живи: Шумахер на грани смерти
Немецкий чемпион дважды впадал в кому и до сих пор не восстановился
Священный вечный огонь Олимпиады-1964 потух
Украинский тренер захотел показать футболистам другую жизнь в тюрьме
Сборная России оказалась между Кабо-Верде и Гвинеей в рейтинге ФИФА
Игрок греческого клуба потерся бутсой о ногу судьи и забил в девятку
Шарапова записала видеообращение к болельщикам перед Кубком Кремля
Манчини нашел оправдание поражению «Зенита» от тульского «Арсенала»
Все материалы
Культура
«Катится, катится голубой Мирон»
Чем закончилась схватка Оксимирона с огромным арабом в Америке
Написать книгу и разбогатеть
Раскрыты секреты бестселлеров «Девушки с татуировкой дракона» и «Кода да Винчи»
Потеря Бойца
В русском кино стало на одного настоящего мужика меньше: умер Дмитрий Марьянов
Марьянов перед смертью лечился от алкоголизма в клинике
Бьорк рассказала о сексуальных домогательствах Ларса фон Триера
Павленский поджег Банк Франции
В сети назвали победителя рэп-баттла Оксимирона и Dizaster
Все материалы
Интернет и СМИ
Тонкости вагинаномики
Каким будет секс будущего
Британка отправила фото гениталий любовника его детям и угодила под суд
РЕН ТВ выдал за военного эксперта героя мема «Гарольд, скрывающий боль»
Глава Microsoft назвал ответственных за глобальную вирусную атаку WannaCry
«Взять сургуч и залить ей туда»
Деревенскую Мессалину превратили в новую Диану Шурыгину, и распахнулся ад
Ведущий в США зачитал рэп и неуклюже показал средний палец зрителям
Telegram оштрафован на 800 тысяч рублей за отказ передать ФСБ ключи от переписок
Все материалы
Ценности
Держат удар
Здесь делают часы, которые можно бросать с третьего этажа
Дарт Вейдер накачает мышцы спортсменам
Seiko выпустил часы для любителей павлинов
Британские эксперты велели носить зимой спортивные костюмы
Наоми Кэмпбелл предложит россиянкам платья из тюля
За волосатую сумку с глазами запросили 18 тысяч рублей
Jaquet Droz украсил часы раскрывающимся лотосом и бриллиантовым бриолетом
Все материалы
Путешествия
Порвали два баяна
Москвичи рвутся в Липецк напиться самогона
Американский бомжатник и кубинские геи
Россиянин решил проехать США автостопом, но все пошло не по плану
Finnair в пятницу, 13-го, отправила последний «рейс в ад»
В Турции при невыясненных обстоятельствах погибла туристка из России
Роспотребнадзор напугал туристов чумой на Мадагаскаре и Сейшелах
Россияне испугались летать в пятницу, 13-го
Назван лучший ресторан России
Все материалы
Из жизни
«Бабушка спрашивает, заставляют ли мусульмане сменить веру»
История москвички, которая переехала в Объединенные Арабские Эмираты
Клюв закрой
Убийца инвалида гулял на свободе, пока не заговорил попугай
Тайное оружие наркобаронов
У них есть танки, суперкомпьютеры и беспилотники
Поклонник «Рика и Морти» отдал автомобиль за пакетик сычуаньского соуса
Паровоз Гарри Поттера спас застрявшее в болоте семейство
Охотники за подарками в Екатеринбурге несколько часов стояли в очереди на холоде
Старая школа
В молодости родители были куда круче, чем мы
Все материалы
Автомобили против поездов
Как машины отняли хлеб у железных дорог в США
Автобусы-трансформеры
«Икарусы» с трапом, гармошкой и колесами на любой вкус
Победы и поражения Tesla Model S
Электрокары против спорт- и суперкаров
Ну, ХV
Тест-драйв Subaru XV нового поколения — машины, которой придется непросто
В борткомпьютере «ГАЗели NEXT» нашли тетрис
В Москве запустят каршеринг электрокаров
Заводской тюнер Jaguar Land Rover подготовит несколько хардкорных внедорожников
Все материалы
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Безмолвие смерти
Жуткие фото городов-призраков
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
«Мы — не дойные коровы»
Почему москвичкам не стоит жить с приезжими
Ущерб от обстрела Кремля оценят спустя сто лет
Названа цена самой дешевой съемной квартиры в Москве
Американец отомстил за выселение из дома цементом в канализации
Все материалы