Четвертого члена «банды желтых хризантем» поймали в Рязани

В Рязани задержан четвертый участник «банды желтых хризантем» — 38-летний житель Московской области Денис Сарычев. Он заключен под стражу, ему предъявили обвинение. Об этом в понедельник, 16 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

«По данным следствия, 7 марта 2009 года совместно с соучастниками Сарычев совершил разбойное нападение на квартиру, расположенную в Заревом проезде в Москве, в ходе которого были жестоко убиты три человека, в том числе несовершеннолетний. После чего из квартиры было похищено имущество на сумму в 2 миллиона 96 тысяч рублей», — сказала Иванова.

Трое участников «банды желтых хризантем» были осуждены 8 октября 2014 года.

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Решением Мосгорсуда Сергея Балихина приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, Виктора Якубива и Марата Юсупова — к 14 и 19 годам в колонии строгого режима.

По версии следствия, москвич Балихин в 2009 году создал банду с целью ограблений. Была установлена причастность группировки к убийству девяти человек. В большинстве нападений соучастники прятали оружие в букете желтых хризантем.

Балихина и Юсупова задержали в апреле 2012 года. Еще один подозреваемый в марте того же года покончил с собой, выбросившись из окна квартиры. Якубива удалось задержать в октябре 2012 года. Во время обыска на даче у одного из соучастников были изъяты три гранаты, два обреза, пять пистолетов, в том числе тот, из которого совершались убийства.