Ульяновский пекарь расстрелял начальника по заказу его жены

В Ульяновской области пекарь убил своего начальника по заказу его жены. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, осенью 2014 года жительница Димитровграда, обозленная на мужа по причинам, рассказывать о которых она отказалась, решила заказать его убийство. В качестве исполнителя женщина выбрала одного из работников их совместной с супругом пекарни — мигранта из Азербайджана. За вознаграждение в полмиллиона рублей тот взял у начальницы ружье и расстрелял ее супруга.

Впоследствии подозреваемых задержали. Женщину обвинили в организации убийства по найму и незаконном приобретении огнестрельного оружия, ее сообщника — в убийстве по найму. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

В декабре 2017 года главарь владимирской банды киллеров стал фигурантом уголовного дела, обматерив судью во время заседания. Рецидивист не смог сдержать эмоций, услышав приговор.

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