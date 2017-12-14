Главарь банды киллеров обматерил судью и стал фигурантом нового дела

Владимирские следователи возбудили уголовное дело в отношении киллера Владимира Мазура, выругавшегося во время заседания, на котором его приговорили к пожизненному заключению. Об этом в четверг, 14 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

«Участвуя в процессе, он высказал в адрес гособвинителя и председательствующего судьи Владимирского областного суда унижающие честь и достоинство нецензурные выражения, отрицательно характеризующие их личность», — рассказала представитель ведомства Мария Серова.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части первой и второй статьи 297 УК РФ («Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи и участников судебного разбирательства»).

Судебное заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении Мазура проходило 20 октября. Лидер банды киллеров был приговорен к пожизненному сроку за серию заказных убийств.

В июне 2015 года киллер принял заказ от жительницы Ногинска Галины Бобровой: женщина хотела чужими руками убить бывшего мужа, создавшего новую семью. Бандиты ворвались в его квартиру во Владимире, расстреляли мужчину и его пасынка, а затем зарезали беременную супругу.

В октябре 2011 года Мазур и его сообщник задушили ногинского пенсионера. После продажи его жилья они получили 150 тысяч рублей. В 2013 году соучастники исполнили заказ на убийство мужчины, который, по мнению сводного брата, злоупотреблял наркотиками и приносил мучения родным.

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