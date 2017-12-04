Банда из Югры отправилась в колонию за похищение и избиение полицейского

Суд в Югре вынес вердикт по делу организованной преступной группировки (ОПГ), которая вымогала деньги у предпринимателей и нападала на сотрудников полиции. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщает «Ura.ru»

По данным источника издания, ОПГ состояла из пятерых жителей Кондинского района: Андрея Беляшова, Ивана Ермошина, Александра Мустафина, Максима Пушкарева и Максима Хахонина. «Все они признаны виновными в совершении побоев, незаконном лишении свободы с применением насилия, мошенничестве, вымогательстве, применении насилия в отношении представителя власти», — отметили в правоохранительных органах региона.

Двое из осужденных, Беляшов и Пушкарев, объединились в преступную группу в 2015 году и вместе вымогали деньги у предпринимателей. Помимо того, они принудили парня-сироту брать кредиты в банке, а затем отдавать им полученные деньги.

Организаторы ОПГ и Ермошин также поучаствовали в драке 1 января, в которой группа пьяных молодых людей спровоцировала конфликт с другой компанией, состоящей из трех мужчин и женщины. Когда на место прибыли сотрудники ППС, осужденные оказали им групповое сопротивление: Беляшов, Мустафин и Ермошин «силой затащили сотрудника полиции в свой автомобиль и начали кататься по поселку Междуреченский, периодически избивая полицейского».

Суд приговорил Беляшова к трем годам и трем месяцам, Пушкарева — к четырем годам и трем месяцам колонии. Их сообщники получили от двух до трех лет исправительных работ.