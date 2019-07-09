Российский депутат похвалился огромным домом и снискал одобрение в Instagram

Депутат Госдумы Сергей Чижов опубликовал в Instagram ролик о строящемся для него коттедже в Воронеже, сообщив в том числе о намерении оборудовать бар во встроенном гараже дома.

Парламентарий устроил для пользователей социальной сети видеоэкскурсию по особняку. На кадрах виден просторный дом с тремя надземными уровнями. Чижов пояснил, что дом предназначен для проживания трех семей. «Это нечто вроде таунхауса, одно большое строение, несколько выходов. В этом доме соединено два дома», — отметил политик, добавив, что часть здания принадлежит его «товарищу».

Депутат также сообщил, что участок под строительство он приобрел в 2001 году, то есть процесс возведения дома длится уже около 18 лет. «Пока участок, пока проект. Изначально вроде были планы быстро построить, но обстоятельства всегда мешают. То дела, то другие какие-то важные проекты. То кризисы,то денег нет», — посетовал Чижов.

Он показал подписчикам встроенный гараж с частично построенной барной стойкой и окном, выходящим на расположенный выше бассейн. Кроме того, на видео видна стильная лестница со стеклянным ограждением, хозяйская спальня в процессе ремонта, еще пустующая детская с панорамным окном и другие помещения с незавершенной отделкой.

В комментариях к ролику, просмотренному более четырех тысяч раз, большинство подписчиков похвалили парламентария за открытость и пожелали ему поскорее завершить строительные и отделочные работы. «Замечательный, просторный, светлый дом! А с какой любовью вы рассказываете про все его фишки, задумки! Так мило! Как про ребенка», — написала пользовательница с никнеймом yuliya_kushnir_mua. «Ваш дом просто супер, — добавила _yulija_11. — Оригинальное и очень интересное решение! И ваши видео действительно интересно смотреть! Спасибо, что делитесь с нами». «Рад за вас и убежден, что дом скоро достроится. А скромнее быть не стоит, на мой взгляд. Успехов вам», — пожелал tylkin.81.

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Сергей Чижов — бывший воронежский бизнесмен. В 1997 году основал в городе ассоциацию по развитию экономики «Мегаполис», которая в 2003 году была переименована в ассоциацию «Галерея Чижова». В Воронеже ассоциация управляет одноименным торговым центром. Чижов сохраняет кресло в Госдуме с 2003 года, являясь членом партии «Единая Россия».

В начале июля воронежский штаб оппозиционера Алексея Навального опубликовал на своем сайте материал о владениях «лучших людей Воронежа». В нем в том числе описывается недостроенный дом Чижова. Автор материала отметил, что коттедж «больше похож на торговый центр с теннисным кортом». «Почему Чижов каждый раз строит дом, а выходит торговый центр — загадка», — сыронизировал он.

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