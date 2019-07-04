«Марихуановый король» присоседился к Леонардо Ди Каприо

Американский бизнесмен Эндрю Модлин, сооснователь и президент компании MedMen — крупного производителя каннабиса, приобрел дом на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Variety.

Особняк с винным погребом и бассейном, построенный в 2017 году, обошелся предпринимателю в 11 миллионов долларов. Общая площадь имения, купленного Модлином, превышает 7 гектаров.

Дом спроектирован архитектурным бюро KAA Design Group. Помимо обычных жилых помещений, в нем есть фитнес-зал и собственный кинотеатр. В отделке интерьеров использованы стекло, кедр и натуральный камень. На прилегающем участке растут оливковые деревья и кактусы. Гараж особняка рассчитан на два автомобиля.

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Изначально лот был выставлен на продажу в 2018 году по цене 15,9 миллиона долларов, но в итоге продать его удалось лишь с 30-процентной скидкой. По данным Variety, в соседних домах проживают голливудские знаменитости — актеры Леонардо Ди Каприо и Киану Ривз. Также поблизости расположены особняки трех наследниц торговой империи Walmart.

Эндрю Модлин и его соратник Адам Бирман основали MedMen в 2010 году. В настоящее время MedMen владеет и управляет двумя десятками лицензированных предприятий по выращиванию, производству и продаже марихуаны.

Ранее в июле была раскрыта информация о другой крупной сделке на рынке недвижимости Лос-Анджелеса: один из основателей сервиса Uber Гаррет Кэмп приобрел особняк за 72,5 миллиона долларов. Работающие в городе таксисты обрушили на предпринимателя шквал критики — они отметили, что Кэмп сколотил свое состояние за их счет, а им между тем приходится спать в машинах.

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