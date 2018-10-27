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Кондолиза Райс заработала на университетском жилье

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Кондолиза Райс

Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс заработала более полумиллиона долларов на недвижимости, купленной по льготной университетской программе. Об этом сообщает портал Realtor.com.

В 2008 году Райс преподавала политологию и ораторское мастерство в Стэнфордском университете. Воспользовавшись специальной программой для сотрудников университета, Райс приобрела четырехкомнатный дом со скидкой от рыночной стоимости. Сумма сделки составила 1,3 миллиона долларов (85,4 миллиона рублей), отмечает Realtor.com.

По условиям программы, земля под зданием принадлежит Стэнфордскому университету, владеть недвижимостью на ней могут только сотрудники или студенты этого учебного заведения. В связи с такими ограничениями, дома на университетской земле обычно продаются со скидкой от 20 до 30 процентов от рыночной стоимости.

При этом, как подчеркивают в Realtor.com, бывший госсекретарь смогла продать здание даже выше рыночной стоимости. Кондолиза Райс выручила при продаже 1,9 миллиона долларов (124,9 миллиона рублей).

Ранее сообщалось о том, что экс-президент США Барак Обама в 2017 году приобрел в Вашингтоне дом стоимостью 8,1 миллиона долларов. Особняк расположен на северо-западе города, неподалеку от от коттеджа Иванки Трамп — дочери действующего президента страны Дональда Трампа.

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