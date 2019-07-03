Сооснователя Uber раскритиковали за покупку роскошного дома

Один из основателей международного сервиса заказа такси Гаррет Кэмп приобрел особняк в Лос-Анджелесе за 72,5 миллиона долларов. Работающие в городе таксисты обрушили на предпринимателя шквал критики — они отмечают, что Кэмп сколотил свое состояние за их счет, а им, между тем, приходится спать в машинах. Об этом пишет The Guardian.

Новый дом Кэмпа расположен в Беверли-Хиллз. Общая площадь особняка превышает тысячу квадратных метров, в нем семь спален. На прилегающем участке есть гостевой коттедж. По информации издания, предпринимателю принадлежат еще несколько домов в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и в Нью-Йорке.

Новость о приобретении Кэмпом дорогостоящей резиденции разозлила водителей, работающих в системе Uber. «Отличный пример того, как один процент крадет у остальных 99-ти, — заявила The Guardian лос-анджелесская таксистка Николь Мур. — Водители живут в машинах, борются за справедливую оплату труда. Мог бы и поделиться с людьми, которые на самом деле выстроили твою компанию».

Мур отметила, что она работает в сфере здравоохранения, а возить пассажиров ей приходится в свободное время, чтобы иметь возможность оплачивать жилье — цены на рынке недвижимости Лос-Анджелеса запредельно высоки.

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«Этот парень покупает люксовые дома на наши деньги, на деньги, заработанные с огромным трудом и несправедливо у нас отобранные. Это эксплуатация», — пожаловался изданию другой водитель, Карим Байюми.

Одновременно на расточительность Кэмпа и других покупателей дорогой недвижимости обратили внимание представители благотворительных организаций. Энди Бейлз, глава Спасательной миссии союза (Union Rescue Mission, частный приют для бездомных людей) заявил, что потраченных богачами средств хватило бы на обеспечение жильем тысяч человек, вынужденных ночевать на улицах Лос-Анджелеса.

«В Лос-Анджелесе явно кризис ценностей», — добавил Пит Уайт, исполнительный директор местного филиала организации Общественное действие (Community Action Network, занимается защитой жилищных прав граждан). Читать новости о покупке дорогостоящих домов «больно», подчеркнул Уайт.

Агрегатор такси Uber создан в 2009 году американцами Гарретом Кэмпом и Трэвисом Калаником. В России приложение работает с 2013 года. Летом 2017-го Uber и «Яндекс» объединили бизнес по заказу автомобилей в России и странах СНГ. Forbes оценивает состояние Гаррета Кэмпа в 4,1 миллиарда долларов.

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