Uber раскрыл убытки от слияния с «Яндексом»

Американский сервис по вызову такси Uber раскрыл сумму убытка совместного предприятия с «Яндекс.Такси» за 2018 год. Она составила 42 миллиона долларов, говорится в проспекте первого публичного размещения акций (IPO) американской компании.

Uber владеет 38 процентами в совместном предприятии (СП). Отмечается, что до 2021 года компания не имеет права продать свою долю без согласия «Яндекса». Кроме того, до февраля 2025 года Uber запрещено конкурировать с СП с «Яндексом» в России и СНГ.

Uber инвестировал в создание СП 225 миллионов долларов, «Яндекс» — 100 миллионов. Новая компания оценивается более чем в 3,8 миллиарда долларов. Сделка по объединению сервисов была закрыта в феврале 2018 года.

Для пользователей по-прежнему доступны оба приложения — как «Яндекс.Такси», так и Uber. Однако водителей сервисов объединяет единая платформа, что обеспечивает таксистам получение заказов сразу из двух программ.

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