В Uber пожаловались на грубость людей по отношению к беспилотникам

Глава подразделения Uber по разработке беспилотных автомобилей Эрик Мейхофер заявил, что пешеходы и водители издеваются над автоматизированными машинами, тем самым проверяя границы дозволенного. Об этом он рассказал The Telegraph.

По его словам, враждебное поведение людей было зафиксировано на камеры, при этом тот факт, что велась запись, никого не остановил. «Они думают, что могут быть агрессивнее, чем обычно, поскольку мы это позволим», — посетовал Мейхофер.

Он отметил, что негатив идет со стороны как пешеходов, так и водителей. Участники движения проявляют его с помощью неприличных жестов и высказываний, также они подъезжают к беспилотникам слишком близко и не дают проехать на развязках. Мейхофер назвал такое поведение недостойным.

Uber начал испытания беспилотных такси в Питтсбурге, США, в мае 2016 года. Для клиентов поездки без водителя стали доступны в тестовом режиме в сентябре того же года. Позже испытания были свернуты из-за ДТП с участием беспилотника в марте 2018 года — тогда в программе автомобиля произошел сбой, и он насмерть сбил женщину-пешехода, приняв ее за препятствие, на которое можно не реагировать.

Повторно испытания беспилотных автомобилей были запущены в декабре 2018 года в Питтсбурге.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!