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Автопилот Uber сбил велосипедиста из-за команды игнорировать препятствия

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Самоуправляемый автомобиль сервиса такси Uber насмерть сбил велосипедистку в Аризоне (США) из-за сбоя в программе, приказавшего машине игнорировать другие объекты на дороге. Об этом пишет The Information со ссылкой на источники в компании.

Инцидент произошел 18 марта. 49-летняя женщина пересекала проезжую часть, когда ее на полной скорости сбил автомобиль.

Расследование показало, что сенсоры автомобиля видели женщину, но программа решила, что на это «препятствие» не нужно реагировать. Собеседник издания пояснил, что такая возможность была изначально заложена, чтобы исключить ложные срабатывания, когда машина тормозит перед, например, летящим по воздуху полиэтиленовым пакетом.

Разработкой беспилотных автомобилей занимаются многие автоконцерны, среди которых General Motors, Volvo, Jaguar Land Rover, Volkswagen, а также компания Илона Маска Tesla. Она создала в том числе электрический грузовик с автопилотом.

Как правило, выпускаемые и проектируемые автомобили не полностью автономны и предполагают возможность управления водителем.

24 января электромобиль Tesla попал в ДТП в американском городе Калвер-Сити штата Калифорния. Седан Model S двигался по дороге со скоростью 104 километра в час и врезался в стоявший автомобиль пожарных, которые оказывали помощь участникам другого ДТП. Жертв и пострадавших удалось избежать.

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