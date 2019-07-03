Неизвестный побил установленный Трампом и российским олигархом рекорд

В городе Палм-Бич, штат Флорида, заключили рекордно дорогую для курорта сделку с недвижимостью. Предыдущий рекорд на местном рынке жилья был установлен в 2008 году миллиардером Дмитрием Рыболовлевым и тогда еще занимавшимся бизнесом Дональдом Трампом, пишет Mansion Global.

По данным портала, расположенное на побережье Атлантического океана поместье под названием La Follia (в переводе с итальянского — «Безрассудство») продано за 105 миллионов долларов (6,6 миллиарда рублей). Покупателем объекта выступило общество с ограниченной ответственностью Wemio LLC, зарегистрированное в штате Делавэр. Данные о физическом лице, стоящем за организацией, не раскрываются.

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Как рассказал Mansion Global близкий к сделке источник, полная стоимость покупки с учетом комиссий риелторам и различных сборов достигла 110 миллионов долларов (почти семь миллиардов рублей). Изначально владелица поместья, продюсер Терри Аллен Крамер, планировала продать его за 135 миллионов долларов. Женщина скончалась в мае текущего года.

В главном доме имения 13 спален, 14 ванных комнат, четыре дополнительных санузла, домашний кинотеатр, фитнес-центр. Общая жилая площадь усадьбы — около 3,5 тысячи квадратных метров.

До сих пор самым дорогим домом, реализованным в Палм-Бич, было поместье нынешнего президента США Дональда Трампа. В 2008-м он продал 2,5 гектара земли российскому предпринимателю, бывшему фактическому владельцу «Уралкалия» Дмитрию Рыболовлеву. Сумма сделки тогда составила 95 миллионов долларов (около 2,6 миллиарда рублей по курсу 2008 года).

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