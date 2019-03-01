Трампа уличили в завышении стоимости дома в 40 раз

Президент США Дональд Трамп в свое время сильно завысил цену принадлежащего ему имения в городе Бедфорде, штат Нью-Йорк. Об этом пишет Financial Times.

В отчете о финансовом положении бизнесмена за 2012 год особняк с участком оценивается в 291 миллион долларов, в то время как сам Трамп приобрел его в 1996-м за 7,5 миллиона. Forbes в 2014-м оценивал дом в 19,5 миллиона, отмечает издание.

По его данным, имение, о котором идет речь, состоит из двух домов и участка размером 93 гектара. До Нью-Йорка — 35 минут езды.

Причина, по которой Трамп мог столь существенно переоценить владение, неизвестна. Financial Times предполагает, что будущий президент США планировал поделить большую территорию на несколько участков, построить отдельный дом на каждом из них и затем продать. По информации издания, семья предпринимателя даже получила разрешение на реализацию проекта, но в итоге планы не были воплощены в жизнь.

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«Покупатель, планирующий просто жить на этой земле, как собственно жили сами Трампы, вряд ли бы согласился заплатить за нее так много», — отмечает автор материала. Он также задается вопросом, как восприняли данные из отчета Трампа в банке Deutsche Bank, куда был представлен документ.

Отчет о финансовом состоянии используется, в том числе, для оценки кредитоспособности компании или физического лица.

Дональд Трамп — крупный лендлорд. Самый известный из объектов недвижимости, находящихся в его личном пользовании, — пентхаус в нью-йоркском небоскребе Trump Tower, где бизнесмен постоянно проживал до переезда в Белый дом. Квартира практически целиком отделана золотом и позолотой.

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