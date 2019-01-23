Опубликован проект башни Трампа в Москве

Подробная информация о планах строительства небоскреба Trump Tower в российской столице, а также эксизы башни попали в распоряжение американского новостного портала BuzzFeed.

Как следует из материала, опубликованного на сайте, подконтрольная президенту США Дональду Трампу компания планировала возвести 100-этажное здание в границах делового центра «Москва-Сити».

По данным BuzzFeed, проект строительства башни был разработан одним из нью-йоркских архитекторов к сентябрю 2015 года. Верхнюю часть здание в форме обелиска, отчасти похожего на монумент Вашингтона, предполагалось асимметрично «обрезать», разместив на фасаде огромный логотип корпорации — Trump.

«Предложенный вами дизайн здания очень необычен, — приводит портал выдержку из письма Андрея Розова, российского девелопера, Майклу Коэну — юристу, в тот период работавшему на Дональда Трампа. — Оно станет архитектурным триумфом, верхом роскоши. Я считаю, что самый высокий в Европе небоскреб должен располагаться в Москве, и я готов его построить».

В московской Trump Tower планировалось разместить 250 элитных апартаментов, 15-этажную гостиницу со 150 номерами, фитнес-центр, спа и офисные пространства, а также «люксовый» паркинг, следует из переписки, имеющейся в распоряжении BuzzFeed.

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Строительные работы должен был взять на себя Розов, а американская сторона — предоставить растиражированный бренд Trump. Кроме того, подконтрольные Дональду Трампу структуры намеревались управлять инфраструктурой здания, в том числе ресторанами и барами.

На последних этажах небоскреба предполагалось строительство пентхауса. Его стоимость оценивали в 50 миллионов долларов. В ноябре 2018-го BuzzFeed сообщал, что апартаменты якобы планировалось подарить президенту России Владимиру Путину.

За использование бренда российская сторона должна была единовременно выплатить Trump Organization четыре миллиона долларов, а затем отдавать компании долю выручки от продаж апартаментов и офисов, процент от рентных доходов и выручки отеля, отмечается в материале BuzzFeed.

Как указывает издание, к моменту подписания письма о намерении реализовать проект в Москве Дональд Трамп уже был кандидатом в президенты США. Он «собирался занять самый высокий пост в Америке и одновременно вел частные бизнес-переговоры с недружественной страной», подчеркивает автор заметки.

Ранее адвокат американского лидера Руди Джулиани заявил, что речь о заключении контракта действительно шла, но никаких документов Трампом подписано не было. Так он 17 декабря 2018 года прокомментировал признательные показания бывшего юриста главы государства Майкла Коэна по делу о связях с Россией во время предвыборной гонки.

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