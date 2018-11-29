Бывший адвокат Трампа сознался во вранье о связях с Россией

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн признался, что соврал Конгрессу о связях американского лидера с Россией. Об этом сообщает Associated Press.

Как пишет агентство, мужчина неожиданно явился в суд Нью-Йорка утром в четверг, 29 ноября, и дал признательные показания. Он рассказал, что в 2017 году солгал специальному сенатскому комитету по вопросам разведки о связях Трампа с Россией во время его президентской кампании. В частности, речь шла о его намерениях построить Trump Tower в Москве. До этого утверждалось, что у американского лидера не было связей с российским бизнесом.

Как отмечает CNN, Коэн покинул суд, не сделав официального заявления.

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В августе юрист признался, что Трамп дал ему указание совершить преступление, заплатив двум женщинам, чтобы повлиять на ход выборов. Associated Press связало показания с обвинениями в адрес республиканца от бывшей порноактрисы Стефани Клиффорд (Сторми Дэниелс) и бывшей фотомодели журнала Playboy Карен Магдугал. Именно им, предположительно, заплатили за неразглашение о связях с главой государства.

Тогда же Коэн признал себя виновным по восьми пунктам обвинения против Трампа, включая уклонение от уплаты налогов. Адвоката выпустили под залог в 500 тысяч долларов. Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Он пошел на сделку с правосудием, признав вину в обмен на возможное смягчение наказания.

В апреле комитет по разведке палаты представителей Конгресса рассекретил доклад о сотрудничестве Трампа с Россией во время президентских выборов в США в 2016 году. Согласно документу, нет доказательств того, что деловые отношения республиканца до начала кампании стали основой для связей с Москвой во время самой президентской гонки.

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