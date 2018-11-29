Трамп обвинил совравшего адвоката во лжи

Бывший адвокат американского лидера Дональда Трампа Майкл Коэн соврал, признавшись суду во лжи. Об этом глава государства заявил журналистам в четверг, 29 ноября, передает Reuters.

«Майкл Коэн врет и пытается получить меньший срок за вещи, которые не имеют ко мне никакого отношения», — сказал Трамп. Он назвал своего бывшего юриста «слабым и не слишком умным человеком».

По словам главы государства, никакой сделки с российским бизнесом не было, он лично отказался от реализации проекта по строительству в Москве башни Trump Tower. «Это был проект, который не был осуществлен по многим причинам... Я был сосредоточен на президентской кампании. Я хотел в первую очередь сосредоточиться на этом», — отметил американский лидер.

Материалы по теме Русский болванчик Превращение России в элемент борьбы за власть в США не сулит ей ничего хорошего «Нельзя ложиться под американцев» Россия враждует почти со всем миром. Кто виноват и что будет дальше?

Ранее 29 ноября Коэн неожиданно явился в суд Нью-Йорка и дал признательные показания. Он рассказал, что в 2017 году солгал специальному сенатскому комитету по вопросам разведки о связях Трампа с Россией во время его президентской кампании. В частности, ранее он заявлял, что работа по проекту Trump Tower закончилась в январе 2016 года, в то время как фактически она продолжалась до июня того года.

Коэн также сообщил, что на самом деле общался с республиканцем по этому вопросу гораздо более интенсивно, чем рассказывал ранее. Кроме того, он признался, что действительно планировал поездку в Россию, хотя она так и не состоялась.

В августе юрист признался, что Трамп дал ему указание совершить преступление, заплатив двум женщинам, чтобы повлиять на ход выборов. Associated Press связало показания с обвинениями в адрес республиканца от бывшей порноактрисы Стефани Клиффорд (Сторми Дэниелс) и бывшей фотомодели журнала Playboy Карен Магдугал. Именно им, предположительно, заплатили за неразглашение о связях с главой государства.

Тогда же Коэн признал себя виновным по восьми пунктам обвинения против Трампа, включая уклонение от уплаты налогов. Адвоката выпустили под залог в 500 тысяч долларов. Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Он пошел на сделку с правосудием, признав вину в обмен на возможное смягчение наказания.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!