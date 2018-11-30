Компания Трампа собиралась подарить Путину пентхаус за 50 миллионов долларов

Компания президента США Дональда Трампа The Trump Organization намеревалась подарить президенту России Владимиру Путину пентхаус в башне «Трамп-Тауэр», которую хотели построить в Москве. Об этом сообщает Buzzfeed News.

Целью подарка стоимостью 50 миллионов долларов было привлечь внимание богатых россиян к покупке квартир в будущем здании. «Олигархи бы выстроились в очередь, чтобы жить в том же доме, что Путин», — сказал бизнесмен Феликс Сатер, который был инициатором строительства 100-этажной «Трамп-Тауэр» в Москве.

Неизвестно, знал ли Трамп об этом предложении, но, как отмечает BuzzFeed, адвокат Майкл Коэн, на тот момент представлявший его интересы, держал бизнесмена в курсе переговоров с Москвой.

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Ссылаясь на анонимные источники в правоохранительных органах США, издание пишет, что Коэн обсуждал планы строительства с представителем пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. 29 ноября Коэн признался, что обсуждение проекта продолжалось и после того, как Трамп стал кандидатом на президентский пост от республиканской партии. Он заявил, что солгал Конгрессу, когда сказал, что оно было свернуто в январе 2016 года.

Президент США в ответ обвинил его во лжи и назвал «слабым и не слишком умным человеком». По словам Трампа, Коэн врет, чтобы уменьшить срок своего заключения. Юристу грозит до пяти лет тюрьмы за уклонение от уплаты налогов и другие преступления.

В апреле комитет по разведке палаты представителей Конгресса рассекретил доклад о сотрудничестве Трампа с Россией во время президентских выборов в США в 2016 году. Согласно документу, нет доказательств того, что деловые отношения республиканца до начала кампании стали основой для связей с Москвой во время самой президентской гонки.

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