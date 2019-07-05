У Александра Маслякова нашли особняк за 400 миллионов рублей

Телеведущий Александр Масляков приобрел двухэтажный особняк в одном из элитных поселков Рублево-Успенского шоссе. Об этом сообщает онлайн-издание Baza со ссылкой на данные Росреестра и агентства недвижимости, занимающегося продажей поселка.

Сделка была заключена в марте 2019 года, Александр Масляков стал владельцем дома площадью 654 квадратных метра на участке в 36 соток. В доме семь санузлов, есть собственные сауна и бассейн, а также встроенный гараж на два автомобиля.

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Жилье было продано Маслякову с чистовой отделкой, ремонт выполнен в стиле «английская классика», уточняет издание.

Стоимость недвижимости оценивается застройщиком, который выступает продавцом домов в поселке, в 388 миллионов рублей. В выписке Росреестра, которая имеется в распоряжении издания, указана кадастровая стоимость дома в 22 миллиона рублей, участок оценен в 35 миллионов рублей.

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