Гусман оправдался за несмешной КВН

Член жюри «Клуба веселых и находчивых» Юлий Гусман ответил Леониду Ярмольнику, назвавшего КВН непригодным для просмотра, а звучащие там шутки несмешными. В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» Гусман назвал позицию Ярмольника несправедливой и связал его слова с эмоциональностью актера.

«Леня человек темпераментный, экспансивный. Мне кажется, он преувеличивает. Я не знаю, чем вызвано его мнение. Леонид Исаакович взрослый человек с огромным чувством юмора, умный, яркий, имеет право на свою точку зрения», — добавил Гусман.

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По его словам, в недавно начавшемся новом сезоне КВН уже было несколько «блистательных выступлений и шуток».

Ранее Ярмольник в интервью каналу «Дождь» заявил, что качества КВН сильно упало. «Последние несколько лет это смотреть нельзя», — считает он.

Ярмольник долгое время был в составе жюри на играх КВН. После конфликта с ведущим и продюсером передачи Александром Масяковым, он перестал участвовать в съемках.

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