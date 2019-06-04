Галкин раскрыл причину своего отсутствия в жюри КВН

Телеведущий Максим Галкин заявил, что его не приглашают в жюри КВН после того, как он однажды поставил команде слишком низкую оценку. Об этом он сообщил в интервью Владимиру Познеру на Первом канале, запись доступна на YouTube.

Интервьюер уточнил у Галкина, почему он не появляется в жюри «Клуба веселых и находчивых», а комик ответил, что выступал в этой роли лишь единожды.

«Я когда-то очень давно, 19 или 18 лет назад, был один раз членом жюри, и больше меня не звали», — заявил Галкин. По его мнению, это произошло из-за недопонимания негласных правил передачи. «Я в какой-то момент какие-то не те оценки поставил, был слишком строг, может быть», — добавил он.

По словам Галкина, он искренне поставил некой команде три балла, так как ему действительно не понравилось выступление. Александр Масляков назвал его поступок опрометчивым. «Так не принято», — вспомнил он высказывание телеведущего.

Комик заметил, что после разговора с Масляковым он больше не ставил командам низких оценок, однако больше его в жюри не приглашали.

Ранее Галкин назвал Андрея Малахова «главным телесплетником страны» и опроверг данные о строительстве особняка на Кипре.

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