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Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом

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Телеведущий Максим Галкин назвал ложью информацию о строительстве особняка на Кипре. В публикации в Instagram он подверг критике соответствующий материал издания StarHit, главным редактором которого является Андрей Малахов.

В статье со ссылкой на агентство Cyprusbutterfly говорится о недвижимости Галкина за границей. Пародист назвал эти данные ложными, а источник информации — «жалким лживым кипрским агентством». «С агентством я не знаком, никаких особняков на Кипре у меня нет», — написал он.

Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации. «Уверен, что публикация оплачена этим агентством, и журнальчик в очередной раз подзаработал копеечку на наших именах», — написал комик. К комментарию он добавил хештег #малаховлжет.

В апреле Галкин заявил, что не хочет участия своих детей в каких-либо конкурсах на телевидении.

Юморист вернулся на Первый канал в 2015 году после пяти лет работы на «России 1». Малахов же осуществил обратный переход. Галкин ведет проект «Лучше всех» о талантливых детях и является соведущим субботней программы «Сегодня вечером», которую ранее вел Малахов.

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