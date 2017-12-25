Максиму Галкину припомнили «блат» на телевидении

Журналист Александр Галкин в эфире программы «Сегодня вечером» на «Первом канале» припомнил ведущему Максиму Галкину о том, что его отец упоминал о желании сына попасть на телевидение. Полный выпуск программы опубликован на сайте канала.

Галкин-журналист рассказал, что в 1997 году работал заведующим корпунктом по балкано-черноморскому региону и напросился на интервью с генерал-полковником Александром Александровичем Галкиным.

«У меня сын такой талантливый и никак не может пробиться на телевидение», — пересказал слова Галкина журналист, добавив, что генерал-полковник попросил посодействовать карьере сына. Тогда Галкин огорчил интервьюера, сказав, что ничем не может помочь. «Максим оказался настолько талантлив, что теперь он телевизионная звезда», — заключил гость в студии.

Галкин же рассказал, что его отец никогда его не продвигал, несмотря на знакомство с Иосифом КОбзоном и Владимиром Винокуром.

Выпуск под названием «Программа "Время": полвека со страной» была посвящена обсуждению ключевых событий и интересных моментов, которые происходили в студии информационной программы на протяжении 50 лет существования.

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