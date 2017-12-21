Одичалую россиянку проверят после эфира «Мужское/женское»

Главное управление Следственного комитета по Орловской области начало доследственную проверку по материалам передачи «Мужское/женское» на Первом канале. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщается на сайте регионального главка.

Внимание сотрудников Следственного комитета привлекла героиня одного из последних выпусков программы — жительница Хотынецкого района Орловской области 29-летняя Зоя Мельникова, которая регулярно терпит побои от своего сожителя, не умеет ни читать, ни писать и при этом растит двух сыновей. «Из озвученной в студии программы информации усматривается, что женщина фактически не обладает дееспособностью и не может обходиться без посторонней помощи», — заявили в управлении.

По словам представителей главка, они усмотрели в этой ситуации бездействие должностных лиц органов опеки и попечительства, которые по неизвестной причине не приняли никаких попыток помочь недееспособной матери и ее отпрыскам.

Они заверили, что в ходе проверки следствием будет дана «объективная оценка бездействию должностных лиц», а по ее результатам будет принято процессуальное решение.

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