Обрушение девятиэтажного дома в российском городе попало на видео

norilsktoday / Imstagram

Дети едва не пострадали при сносе девятиэтажного здания в Норильске, сообщает «ТВК Красноярск». Они играли около расселенного дома, когда тот внезапно обрушился.

По данным издания, в доме давно никто не жил. Раньше в нем располагалось общежитие, затем его расселили, а здание признали аварийным. В городской администрации заявили, что снос был запланированным и на площадке имелись ограждения. Местные жители в то же время отметили, что заброшенное здание было практически ничем не огорожено и около него часто играли дети.

Видео, запечатлевшее момент обрушения, опубликовано в Instagram-аккаунте «Норильск Сегодня». На кадрах видно, как дети разбегаются от рассыпающегося здания.

В августе этого года частичное обрушение пятиэтажного дома произошло в Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ). Из здания эвакуировали 80 человек. В результате происшествия были повреждены припаркованные во дворе автомобили, люди не пострадали.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru